Poslabšanje je zjutraj zamujalo le še ob morju

Prve padavine in nevihte so se zgodaj dopoldne že pojavljale po deželi. Ob 10. uri je izostajal le še obmorski pas, kjer piha okrepljen jugovzhodni veter, ki je prehodno oddaljeval oblake in prinašal toplejši in bolj suh zrak. Zato je bilo zgodaj dopoldne ob morju vreme spremenljivo, občasno je mestoma posijal tudi kakšen sončni žarek. Okrog 11.30 so se prve nevihte začele pojavljati tudi na Tržaškem, vmes so bili krajevni nalivi.

Poslabšanje s padavinami in nevihtami, tudi močnejšimi, bo v prihodnjih urah zajelo celotno deželo. Na vreme pri nas vpliva vremenska fronta, povezana s ciklonskim območjem, ki se je iznad Britanskega otočja pomaknilo proti vzhodu. Z jugozahodnimi tokovi pa priteka vlažen in nestanoviten sredozemski zrak.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte, med njimi bodo lahko tudi močnejše. Civilna zaščita iz FJK in Arso sta včeraj objavila vremenski opozorili pred močnejšimi nevihtami. Za danes Arso opozarja pred krajevnimi neurji. Danes se bodo ob prehodu vremenske fronte pojavljale nevihte, ki jih bodo spremljali močni sunki vetra, krajevni nalivi, možen bo tudi pojav toče, so danes ob 9. uri obnovili opozorilo.

Vreme, podobno današnjemu, se bo pojavljalo tudi jutri, medtem ko za soboto in nedeljo, ko se bo vpliv ciklonskega območja že zmanjšal, kaže na več sončnega vremena in na le občasno popoldansko nestanovitnost. Danes in jutri bo nekoliko bolj sveže, v soboto in nedeljo pa spet topleje.