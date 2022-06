Poslanka Lep Šimenko predsednica komisije za zamejce

Poslanka stranke SDS Suzana Lep Šimenko je od danes predsednica komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Državnega zbora, podpredsedniki pa so Franci Kepa (SDS) ter Katarina Štravs in Sara Žibrat iz Gibanja Svoboda. V prejšnji zakonodajni dobi so komisiji predsedovali Dušan Šiško (SNS), Ivan Heršak (DeSUS) in Iva Dimic iz Nove Slovenije. Komisija, ki se ukvarja tudi s slovensko manjšino v Italiji, je parlamentarni sogovornik resornega ministra Mateja Arčona oziroma vladnega Urada za zamejce v zamejstvu in po svetu.

53-letna Suzana Lep Šimenko je bila rojena v Mariboru, kjer je leta 2002 zaključila univerzitetni študijski program na smeri Splošni management. Na omenjeni fakulteti je opravljala tudi svojo prvo redno zaposlitev kot asistentka za predmetno področje politike organizacije in strateškega razvoja.

V letu 2012 se je kot svetovalka za področje gospodarstva zaposlila v kabinetu predsednika vlade, kjer je bila med drugim tudi članica medresorske koordinacije na nivoju ministrov in državnih sekretarjev za pospešitev črpanja evropskih sredstev in članica krovne skupine za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020. Julija 2014 je bila Suzana Lep Šimenko prvič izvoljena za poslanko v Državni zbor, v prejšnjem sklicu parlamenta je predsedovala klubu parlamentark.