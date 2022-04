Poslovila se je fotoreporterka Letizia Battaglia

V Palermu je včeraj preminila fotografinja Letizia Battaglia, stara 87 let. Fotoreporterka je veliko let delala za dnevnik L'Ora, pri katerem je skozi fotografije pripovedovala vojno mafije. Posnela je tudi znano fotografijo, v kateri skuša Sergio Mattarella rešiti svojega brata Piersantija, ki so ga ustrelili prav mafijci.

Sodelovala je z najpomembejšimi svetovnimi tiskovnimi agencijami. Na koncu 80. let in začetku 90. se je ukvarjala tudi s politiko. Bila je občinska svetnica z Zelenimi.

Letizia Battaglia se je oktobra 2019 mudila v Gorici, ko so v sklopu festivala Poklon viziji predvajali film o njenem delu Shooting the Mafia, ki ga je posnela Kim Longinotto. Ob tisti priložnosti je spregovorila o svojem delu, o tem, kako jo je bilo vedno strah, ko je hodila fotografirat. Dejala je, da sta se Palermo in Sicilija spremenila na bolje. Pohvalila je nekdanjega župana Palerma Leoluco Orlanda, s katerim je nekaj časa sodelovala tudi kot občinska odbornica, saj je občina pod njegovim vodstvom prekinila vse stike z mafijo.