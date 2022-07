Posnel 13 milijard let staro svetlobo

Ameriška vesoljska agencija Nasa je objavila prvo barvno fotografijo teleskopa James Webb, ki je zajel tudi doslej najstarejšo posneto svetlobo, staro 13 milijard let. Fotografijo je javnosti v ponedeljek predstavil ameriški predsednik Joe Biden v družbi podpredsednice Kamale Harris in šefa Nase Billa Nelsona, poročajo tuje agencije.

Več kot deset milijard dolarjev vreden vesoljski teleskop Webb je skupen projekt ameriške, evropske in kanadske vesoljske agencije, na njem pa je delalo več tisoč inženirjev in znanstvenikov. Je naslednik teleskopa Hubble, ki se uporablja že več kot 30 let. V vesolje so ga poslali lani iz Francoske Gvajane in kroži okrog sonca več kot milijon kilometrov od Zemlje.