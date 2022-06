Postal nemiren, ko je na vlaku zagledal policiste

Trbiški policisti so na vlaku EuroNight Milan-Dunaj aretirali 32-letnega moškega na begu. V zaporu mora prestati dve leti in sedem mesecev zaradi ropa in slabega ravnanja s partnerico. Ko je na vlaku zagledal policiste, je postal nemiren, kar se jim je zazdelo sumljivo. Opravili so kontrolo in ugotovili, da je moški na begu. Obsojen je bil v Milanu, za njim pa so se nato izgubile vsakršne sledi. Prepeljali so ga v urade železniške policije na Trbižu, po zaključenem postopku identifikacije so ga aretirali in prepeljali v videmski zapor.