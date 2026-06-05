Potapljači v strugi reke Idrijce našli truplo

V četrtek zjutraj so v bližini Dolenje Trebuše začeli iskalno akcijo za pogrešano osebo, poročajo Primorske novice. Nekaj minut po 13. uri so potapljači Potapljaškega društva Tolmin v strugi reke Idrijce našli truplo.

Zdravnik Zdravstvenega doma Tolmin je na kraju potrdil smrt iskanega in odredil sanitarno obdukcijo.

Iskanje so na tem območju začeli, ker so ob cesti Slap ob Idrijci-Dolenja Trebuša našli parkirano vozilo, ki se je nahajalo približno 30 metrov od prepadne stene nad strugo reke Idrijce, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali gasilci PGD Tolmin, Dolenja Trebuša in Most na Soči, vodniki reševalnih psov ter gorski reševalci GRS Tolmin.

Po opravljeni sanitarni obdukciji na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo ugotavljali natančen vzrok smrti, bodo policisti policijske postaje Tolmin o vseh ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.