V Kulturnem domu Nova Gorica iščejo novega direktorja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta novogoriške občine je objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja Kulturnega doma Nova Gorica. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili pričakujejo do 20. avgusta.

Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delovno razmerje sklenil za določen čas za čas trajanja mandata.

Kandidat mora prijavi predložiti življenjepis, program razvoja zavoda za mandatno obdobje, potrdilo o ustreznosti izobrazbe, opis, iz katerega so razvidne vodstvene sposobnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, aktivno znanja slovenščine na visoki ravni in znanje angleškega ali italijanskega jezika na višji ravni, opis strokovnega poznavanja področja dela zavoda ter potrdili, da kandidat ni kaznovan ali v kazenskem postopku.

Direktorja imenuje ustanoviteljica, to je Mestna občina Nova Gorica, na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica povabi posamezne kandidate tudi neposredno.

Javni zavod trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Žan Bokan, ki se mu mandat izteče marca prihodnje leto oziroma z imenovanjem novega direktorja. Prejšnji direktor Andrej Šušmelj je letos nepreklicno odstopil po manj kot letu dni vodenja javnega zavoda.

Kulturni dom Nova Gorica bo po novem skrbel tudi za izvajanje dediščine Evropske prestolnice kulture (EPK). Župan Samo Turel je ob sprejemanju odloka o ustanovitvi javnega zavoda junija letos pojasnil, da se z razpisom za direktorja s polnimi pooblastili mudi predvsem zaradi časovnih omejitev, saj konec leta zaradi lokalnih volitev ne bo sej mestnega sveta.

Prav zaradi sprejetja tega odloka se v Novi Gorici napoveduje tudi referendum. Civilna iniciativa Vsi smo Kulturni dom je na novogoriško občino vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma, ki ji je priložila 251 podpisov. Če bodo s pobudo uspeli, bo temu sledilo zbiranje podpisov volivcev, zbrati jih morajo najmanj 1300. Temu pa bo nato sledil razpis lokalnega referenduma, ki ga želi civilna iniciativa izpeljati skupaj z novembrskimi lokalnimi volitvami.