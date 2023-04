Potres na avstrijskem Koroškem

Sinoči ob 22.15 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,4 na avstrijskem Koroškem, 12 kilometrov severno od Celovca.

Potres so čutili tudi prebivalci večjega dela Slovenije in nekaterih predelov FJK, zlasti na Trbiškem. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Potres ni povzročil večje škode, na nekaterih stavbah v Celovcu so se sicer pojavile manjše razpoke, padali pa so tudi predmeti s polic. Preplah je bil velik in so se mnogi prebivalci Celovca in ostalih krajev podali na ceste.