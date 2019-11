Potres v Albaniji zahteval 23 smrtnih žrtev, več kot 600 je poškodovanih

Včerajšnji potres v Albaniji je po zadnjih podatkih zahteval 23 smrtnih žrtev, več kot 600 je poškodovanih. Tla so se stresla včeraj zjutraj ob 3.54 na območju Drača.

Tudi več ur po potresu reševalci domnevajo, da je pod ruševinami še več žrtev. Številne države so že včeraj ponudile pomoč Albaniji, med njimi tudi Italija in Slovenija. Na poti v Albanijo so tudi ekipe civilne zaščite.

V Tirani, Draču ter drugih krajih so se zaradi potresa porušile številne hiše. Ljudje so v paniki bežali na ulice. Tresenje tal so občutili na celotnem Balkanu ter severozahodu Grčije in južni Italiji, pa tudi v Sloveniji in v naših krajih, med drugim tudi v nekaterih predelih Trsta.