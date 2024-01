Potujoči vlak za fojbe in eksodus Italijanov iz Istre

10. februarja, na dan spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, bo iz Trsta krenil poseben vlak, ki bo v naslednjih dveh tednih obiskal italijanska mesta. To bo dejansko potujoča razstava o 10. februarju, katere glavni pobudnik je italijanski kulturni minister Gennaro Sangiuliano, piše tednik L’Espresso, ki se sklicuje na vire predsedstva vlade.

Slednje bo pobudo financiralo s prispevkom 200 tisoč evrov, preostale stroške bodo krile italijanske železnice. Časopis se sprašuje, zakaj se je italijanska železniška družba sploh angažirala pri tej pobudi, morda zato, namiguje, da se bodo njeni voditelji še dodatno prikupili predsednici vlade Giorgii Meloni in torej ostali na vodilnih položajih še naprej.

10. februarja bo italijanska javna televizija RAI predvajala film La rosa dell’Istria, ki so ga med drugim snemali tudi v Gorici. L’Espresso piše, da voditelji RAI zagotavljajo, da film nima političnega pečata in da torej ga ne gre primerjati z znanim filmom Il cuore nel pozzo režiserja Alberta Negrina, ki je leta 2005 sprožil veliko polemik in tudi »diplomatsko krizo s Slovenijo«, beremo še v tedniku. Odgovorni na RAI tudi poudarjajo, da filma La rosa dell’Istria nikakor ne gre povezati z aktualno vlado, saj je za njegovo snemanje padla odločitev pred političnimi volitvami septembra 2022.