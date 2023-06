Povprečni dohodki v FJK rastejo, a različno

Povprečni letni dohodek posameznega prebivalca FJK je lani znašal 23.510 evrov, to je 951 več kot leta 2021. Na podlagi višine vplačanega davka na dohodek Irpef pa izhaja še ena, ne ravno spodbudna ugotovitev:ženske so lani (še vedno v povprečju) prijavile 10 tisoč evrov oz. za tretjino nižji dohodek od moških. V povprečju so prijavile 18.494 evrov, moški pa 28.306 evrov.

V poročilu deželnega raziskovalnega zavoda Ires lahko tudi beremo, da so se v letu postopne ukinitve protikoronskih ukrepov moški bolje znašli kot ženske. Dohodki prvih so se namreč zvišali za 4,5 %, drugim pa le za 3,7 %. Počasnejša rast dohodkov ženskega prebivalstva je povezana s težjim dostopom do trga dela, s katerim se soočajo zaradi pomanjkanja služb s skrajšanim delovnim časom. Dodatno oviro predstavlja majhna zastopanost žensk na vodilnih položajih, kjer so plače višje.

Povprečno najvišje letne dohodke imajo posamezniki v starostni skupini 45–64 let (skoraj 28.000 evrov), sledijo jim starejši od 65 let (22.759 evrov) in nato prebivalci stari od 25 do 44 let (20.796 evrov). Mlajši od 25 let, ki prijavljajo dohodnino (teh je le 4,5 % prebivalstva), so lani prejeli manj kot 8000 evrov oz. 7,6 % manj kot leto prej.

Največje dohodke imajo prebivalci tržaške pokrajine (skoraj 25.000 evrov), sledijo Pordenončani (23.599 evri) Videmčani (23.213) in Goričani (okoli 22.000 evrov).