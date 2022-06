Koprski policisti so sinoči posredovali na primorski avtocesti, od koder so bili ob 22.40 obveščeni o prometni nesreči. Pred Divačo se je avtomobil zaletel v vozilo pred seboj, zatem pa pobegnil s kraja. Policisti so izsledili povzročiteljico. Gre za 30-letno voznico, kateri je preizkus alkoholiziranosti pokaza 0,58 mg/l. Sledi ji enoten obdolžilni predlog za alkohol, hitrost in pobeg s kraja prometne nesreče.