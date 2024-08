Požar nad Borovcem pri Kočevski Reki dokončno pogasil dež

Požar, ki je v petek zvečer znova izbruhnil nad Borovcem pri Kočevski Reki, je dokončno pogašen. K temu je pomembno prispeval dež, ki je v nedeljo in v ponedeljek zajel tudi Kočevsko. Pragozd Krokar je ostal nedotaknjen.

»Danes smo območje iz zraka pregledali s termovizijsko kamero, ki na požarišču ni zaznala vročih točk. Prav tako nikjer ni videti dima ali ognja. Tako lahko z gotovostjo rečemo, da je požar pogašen,« je za STA povedal namestnik poveljnika kočevske civilne zaščite Igor Kalinič.

Gorelo je na strmem in težko dostopnem območju na višini med 800 in 900 metri. Ogenj je zajel območje veliko 35 hektarjev, koliko gozda je pri tem pogorelo, pa je po besedah Kaliniča težko reči, saj so vmes tudi skalnata območja in območja, kjer ni gorelo. »Gorelo je sicer predvsem pri tleh, požar pa se ni razširil v krošnje. Tako je zgorelo zelo malo dreves,« je dejal.

Na območju, ki je opredeljeno kot varovalen gozd, v katerega se ne sme posegati, zaradi česar je na voljo za gorenje kar nekaj materiala, je sicer prvič zagorelo že v sredo, najverjetneje zaradi udara strele. Požar je gasilcem uspelo omejiti, kazalo je tudi, da je povsem ugasnil, »vendar so močni vetrovi, ki pihajo na tamkajšnjem območju, goreče delce očitno toliko raznesli naokoli, da je požar v petek znova izbruhnil«, je kot možen razlog, da se je požar ponovil, navedel Kalinič.

Pomembno se mu sicer zdi, da je gasilcem ob pomoči vojaškega helikopterja in letal air tractor požar uspelo zamejiti nekaj deset metrov pred pragozdom Krokar, ki je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. »Omenjeni gozd je tako ostal popolnoma nedotaknjen,« je dejal.