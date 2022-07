Požar v Tipani, ki se je včeraj širil iznad Viškorše, se je ponoči še razširil in vzbuja skrbi. Več je aktivnih žarišč, daleč naokrog je viden gost oblak dima, včeraj je bil opazen tudi iz Vidma. Gasilci, prostovoljci civilne zaščite in druge službe so požar gasili vso noč, zjutraj sta priletela na pomoč kanader in helikopter. Požar v Tipani, ki je bil v sredo že pod nadzorom, se je včeraj ob pomoči vetra znova začel širiti.