Pozimi bi nas lahko grel izraelski plin

Letošnjo zimo bi lahko hladne temperature v italijanskih domovih nekoliko omilil izraelski plin, ki bi ga do pete apeninskega škornja pripeljali kar na ladjah. Predlog sicer ni nov, nanj pa je danes spomnil izraelski veleposlanik v Italiji Dror Eydar, ki se je v prostorih palače deželne vlade na Velikem trgu udeležil srečanja v okviru mednarodnega projekta LearningCities. Dopoldne je bilo sicer namenjeno znanosti in izobraževanju, a diplomatski predstavnik je na kratkem srečanju z novinarji obdelal predvsem gospodarske in politične teme. »Za prihajajočo zimo imamo zmogljivost za dobavo nekaj milijard kubičnih metrov plina,« je napovedal, vendar glede na to, da gre za relativno majhno količino, s katero Italija ne bi nadomestila izpada ruskega plina je še dodal, da vseeno upa, da letošnja zima ne bo prehuda.

Izrael se tako postavlja v vrsto dobaviteljev zemeljskega plina, s katerimi se italijanska država dogovarja za vzpostavitev neodvisnosti od ruskih energentov in za kar si močno prizadeva italijanski premier Mario Draghi. Eden od dolgoročnih in precej ambicioznih načrtov je izgradnja 2000 kilometrov dolgega plinovoda Eastmed, katerega namen je prenos plina iz polja Leviathan v Izraelu in Afroditskega polja na Cipru, v Evropo preko Grčije do Italije. Načrt zanj je star kakšnih sedem let, od začetka ruske invazije na Ukrajino pa postaja čedalje bolj aktualen in zanimiv za članice EU.