Pozor na ponarejene bankovce!

Pri štetju denarja so v koprski banki naleteli na ponarejen bankovec za 100 evrov, opozarjajo koprski policisti, ki med drugim navajajo, da so nekaj podobnih primerov že obravnavali tudi drugod po Sloveniji. Zato svetujejo previdnost pri plačevanju s 50- in 100-evrskimi bankovci. Da ne bi prihajalo do podobnih tovrstnih prevar, je Banka Slovenije objavila priporočila, kako ugotoviti, ali so prejeti bankovci zakoniti in kako ravnati v primeru, če je nekdo žrtev ponarejevalcev. Kakorkoli, vključitev ponarejenega denarja v obtok predstavlja kaznivo dejanje, opozarjajo.