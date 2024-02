Pozor, te dni je zrak zelo onesnažen!

Zračna onesnaženost je te dni bodisi v zahodnih predelih Slovenije kot v FJK razen redkih izjem močno povečana. Skoraj vse merilne postaje so včeraj in danes na Tržaškem in Goriškem ter na območju Občine Nova Gorica in na Koprskem beležile koncentracijo prašnih delcev PM 10, ki presegajo dnevno najvišjo povprečno priporočeno vrednost 50 mikrogramov na kubični meter zraka, marsikje kar občutno. Gre za posledico izjemno stanovitnega vremena, s toplim zrakom, ki se zadržuje v višjih plasteh ozračja in stagniranja vlažnega in umazanega zraka v nižjih plasteh.

Povečana raven onesnaženosti zraka z delci je bolj pogosta v večjih urbanih središčih, kjer je prisotnih veliko virov onesnaževanja zraka (najbolj promet pa tudi industrija, kurišča). V manjših naseljih zrak močno onesnažijo zlasti individualna kurišča, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zelo onesnažen zrak smo namerili tudi v Boljuncu, kjer je bilo včerajšnje povprečje prašnih delcev PM 10 78,4 mikrogramov na kubični meter znaka, danes do 17. ure pa 74,9 mikrogramov. Postaja deželne agencije za okolje Arpa pa je včeraj v Bazovici namerila koncentracijo PM 10 rahlo pod najvišjo povprečno priporočeno vrednostjo.

Tukaj spodaj nekaj navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob povišani ravni onesnaženosti zraka s prašnimi delci.

Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem se izogibajmo bližini prometnic, izberimo park ali gozd, ne izvajajmo napornejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod.

Omejimo fizične aktivnosti, zlasti na prostem.

Bivalne prostore (doma) učinkovito prezračujemo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Prostore, kjer je večje število ljudi (npr. šole, uradi), zaradi omejevanja širjenja akutnih okužb dihal učinkovito prezračujemo čim večkrat.

Če imamo vgrajene prezračevalne sisteme, v njih uporabljajmo za delce visoko učinkovite HEPA filtre.

V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč.

Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati.

Kronični pljučni (astma, KOPB) in srčno-žilni bolniki naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč.