Praznični Primorski dnevnik danes na 40 straneh

V nedeljo, 24. decembra, je Primorski dnevnik izšel na 40 straneh. Za bralke in bralce smo pred dvodnevnim premorom, ko časopis ne bo izšel, pripravili bogat izbor vsebin. Ob običajnih mednarodnih in krajevnih novicah, je med njimi tudi kar nekaj prazničnih tem. Božično misel je posebej za bralke in bralce Primorskega dnevnika prispeval novi tržaški škof Enrico Trevisi. Po krajih, v katerih je Primož Trubar spisal prve knjige, jih bo popeljal potopis Brede Pahor. Kulinarična rubrika Tonija Gomiščka jih vabi k peki prazničnih piškotov, na voljo imajo celostransko križanko, nadaljujeta pa se tudi niz avtorskih prispevkov Naslednjega jutra (s tokratnim je postregel Štefan Čok) in podlistek Ivana pred morjem Veronike Simoniti.