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Dron ogrožal helikopter med intervencijo nad heliportom UKC Ljubljana

Ogrožal je helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in tudi heliport, so sporočili iz UKC Ljubljana

STA |
Ljubljana |
5. sep. 2026 | 12:48
    Dron ogrožal helikopter med intervencijo nad heliportom UKC Ljubljana
    UKC Ljubljana (ARHIV)
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V zračno območje heliporta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in tudi heliport, so sporočili iz UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju heliporta nekaj na leto.

Več o incidentu z dronom oz. brezpilotnim zrakoplovom ter o nevarnosti takega početja bodo v UKC Ljubljana pojasnili v torkovi izjavi za javnost, ko bodo predstavili tudi ukrepe, ki jih načrtujejo.

»Gre za ravnanja, ki so še posebej nevarna v času, ko na heliportu teče prilet ali odlet helikopterja med akcijo reševanja. Vsi nedovoljeni leti v zračnem prostoru heliporta so tudi kaznivi,« so pojasnili v vabilu na torkovo izjavo. V UKC Ljubljana so ob tem opozorili še, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom.

Kot so navedli, so dogodek prijavili Agenciji za civilno letalstvo in policiji.

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da tako v primeru marca kot tudi v zadnjem primeru 23. avgusta »upravljavca nista bila izsledena«. Dodali so, da bi v primeru izsleditve storilca policija zbrala vsa potreba obvestila in dokaze, predlog za uvedbo postopka pa bi podali Agenciji za civilno letalstvo.

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