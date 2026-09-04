Na Višarjah si je zlomila gleženj

Gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalno vozilo so danes ob 15. posredovali pri zgornji žičniški postaji na Višarjah, kjer se je poškodovala 65-letna ženska iz okolice Milana. Na travnatem pobočju se je spotaknila in padla, pri čemer si je zlomila gleženj.

Gorski reševalec, ki je bil slučajno na mestu, je poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci so prispeli z žičnico. Ženski so stabilizirali gleženj, nato so jo naložili na nosila in jo prepeljali v dolino. Pričakalo jo je reševalno vozilo, s katerim so jo prepeljali v tolmeško bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila ob 16.30.