Prazniki bodo pod vplivom anticiklona in zahodnih tokov

Razen delnega vpliva vremenske fronte, ki se bo v prihodnjih dneh pomikala onstran Alp, večjih pretresov vremena v prihodnjih dneh, vključno s prazniki, ne gre pričakovati. Za božič in štefanovo bodo na vreme pri nas vplivali anticiklon s toplim zrakom v višinah in prevladujoči zahodni tokovi, ki bodo vsaj občasno prinašali bolj vlažen zrak.

Danes bo prevladovalo sončno vreme, v gorah bo za ta čas zelo toplo. Jutri bo ob vremenski fronti, ki bo oplazila Alpe, več oblakov. Zvečer bo zapihala šibka burja in se bo vreme izboljšalo. Temperature se bodo v gorah spet približale normalnosti.

Od četrtka do vključno sobote bodo za vremensko fronto prevladovali severozahodni tokovi, ki bodo prinašali bolj suh zrak in rahlo nižje temperature. Prevladovalo bo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Občasno bo pihala šibka burja.

V nedeljo bodo tokovi ob oddaljevanju vremenske motnje in krepitvi anticiklona vse bolj zahodni in bo proti nam pritekal postopno bolj vlažen zrak.

V nedeljo, ponedeljek in torek bo ob siceršnji stanovitnosti prevladovalo delno jasno do spremenljivo vreme z bolj ali manj pogosto nizko oblačnostjo in zamegljenostjo. Temperature se ne bodo bistveno spremenile in bodo za ta čas visoke. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 2000 metrov.