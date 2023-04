Prazniki pod delnim vplivom hladnega višinskega jedra

Na vreme pri nas še vpliva hladen višinski zrak, ki se bo dokončno oddaljil šele v prvih dneh prihodnjega tedna. Naše kraje bo v soboto od severovzhoda vzvratno prešla oslabljena vremenska fronta, ki bo FJK oplazila le obrobno. V nedeljo čez dan pa se bo, kot kaže, hladno višinsko jedro prehodno spet nekoliko približalo.

V prihodnjih dneh v FJK ni pričakovati občutnejših in dolgotrajnejših poslabšanj, prevladovalo pa bo spremenljivo vreme in se bo občasno povečala nestanovitnost. Še bo razmeroma hladno.

Jutri bo sprva še povečini sončno, zlasti v popoldanskih urah bo več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 14 stopinj Celzija, najnižje nočne temperature pa bodo zlasti na Kraški planoti in na Goriškem še vedno blizu ničle.

V soboto bo povečini oblačno, občasno bo lahko padlo nekaj kapelj dežja, mestoma lahko tudi v obliki posameznih ploh. Temperature bodo podobne petkovim, jutro bo predvidoma nekoliko manj mrzlo.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno in povečini suho. Še naprej bo razmeroma hladno za obdobje. Čez dan bo zapihala šibka do zmerna burja.

V ponedeljek bo povečini sončno in topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo v nižinah lahko približale 20 stopinjam Celzija.