Prazniki s sončnim vremenom in za ta čas visokimi temperaturami

Dnevne temperature so se tudi danes marsikje v FJK povzpele nad 20 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo na Goriškem, rahlo hladneje pa ob morju. Čez dan je bilo nekaj oblačnosti, ki jo je povzročila vremenska fronta, ki se je pomikala onstran Alp proti vzhodu.

Jutri, v ponedeljek in torek bo prevladovalo sončno vreme in bo še topleje. Čez dan bomo beležili za ta čas nadpovprečno visoke temperature. Živo srebro se bo zlasti na Goriškem lahko dotaknilo 24 stopinj Celzija, ob morju, ki ima trenutno 13 stopinj Celzija, pa se bo ustavilo pri okrog 20 stopinjah Celzija.

Za praznike bo torej prevladovalo pomladno vreme, ki bo nadvse primerno za dejavnosti na prostem in za izlete in bo naklonjeno tudi številnim turistom, ki so prišli v našo deželo. Tudi v sredo še ni pričakovati omembe vrednih sprememb.