V kamnolomu nad Borštom bodo proizvajali čisto energijo

Nekdanji kamnolom Scoria nad Borštom se pripravlja na novo vlogo. Iz opuščenega industrijskega območja bo postal eden ključnih stebrov energetske samooskrbe raziskovalnega centra Elettra. Z namestitvijo približno 13 tisoč sončnih panelov bo območje prispevalo petino potrebne električne energije centra ter hkrati predstavljalo zgleden primer povezovanja znanstvene odličnosti, okoljske sanacije in prehoda v zeleno energijo. Gre za prvi primer na mednarodni ravni, kjer raziskovalna infrastruktura sistematično in načrtno uresničuje lastno energetsko trajnost.

To je včeraj ob robu ogleda kamnoloma izjavila pristojna za univerzo in raziskave v deželni vladi Alessia Rosolen. Po njenem mnenju projekt dodatno utrjuje vlogo Furlanije - Julijske krajine kot prostora vrhunskih raziskav in tehnoloških inovacij. Projekt se sicer imenuje Green Energy, nastal pa je kot neposreden odgovor na močno zvišanje cen električne energije in zemeljskega plina v zadnjih letih, zaradi česar je bil raziskovalni center Elettra prisiljen zmanjšati svojo znanstveno dejavnost za približno 40 odstotkov. Cilj projekta je ponovno vzpostaviti polno operativnost centra z lastno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Na območju kamnoloma Scoria je tako predviden visoko učinkovit fotovoltaični sistem, ki bo uporabljal sončne panele, ki zajemajo svetlobo z obeh strani. Deželna uprava je leta 2025 projektu namenila 5,5 milijona evrov, ki so namenjeni odkupu območja kamnoloma. Skupna vrednost naložbe sicer znaša okrog 21 milijonov.