Prebudili smo se v ledeno mrzlo jutro

Po pričakovanjih smo se danes prebudili v ledeno mrzlo jutro. Ob ohladitvi ozračja, popuščanju burje in razjasnitvah se je živo srebro povsod spustilo pod ledišče, tudi ob morju, ponekod zelo globoko, na vrednosti, ki jih ne pomnimo že več let.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je najnižjo temperaturo v FJK namerila pri Beli Peči. Tam se je živo srebro ob 7. uri spustilo na -20 stopinj Celzija, v Plodnu na -14,9 in na Trbižu na -15,8 stopinje Celzija.

Na Kraški planoti je bilo davi ob 7. uri najbolj mrzlo v Bazovici, kjer je Arpa namerila natanko -10 stopinj Celzija, in na Padričah -9,2 stopinje Celzija, vrednosti ki jih domačini že dolgo let ne pomnijo, v Zgoniku so namerili -8,7 stopinje Celzija in pri Briščikih -7,8 stopinje Celzija. Na Opčinah je meteorološka postaja Borariuma, izpostave tržaškega Muzeja burje, na strehi pred nedavnim obnovljenega poslopja, ki je v Narodni ulici nadomestilo vojašnico finančne policije namerila najnižjo nočno temperaturo -7,6 stopinje Celzija. Pod ničlo se je živo srebro spustilo tudi na pomolu Bandiera, kjer so namerili -0,2 stopinje Celzija.

Na goriškem letališču so namerili -7,6 stopinje Celzija in pri sedežu Arpe -6,2 stopinje Celzija, v Koprivnem -4,6 stopinje Celzija, v Gradišču -4,2 in v Tržiču -5,5 stopinje Celzija. V Vidmu je bila najnižja nočna temperatura -7 stopinj Celzija.

Danes bo sončno, čez dan bo postopno topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine.