Spletno predavanje o varovanju biotske raznolikosti na Krasu

O pomenu biodiverzitete na Krasu ter vlogi lokalnih skupnosti pri njenem varstvu bo jutri ob 19. uri direktor LAS Kras Aleš Pernarčič spregovoril na spletnem predavanju, ki sodi v niz Bioloških večerov, javnih srečanj na znanstvene teme s področnimi strokovnjaki.

Predavanje, ki mu bo mogoče slediti na platformi Zoom (povezava za udeležbo tukaj), prirejajo v okviru projekta Kras4us, ki ga sofinancira program Interreg VI-A Italija–Slovenija 2021–2027.

Kras je eno najbogatejših in najbolj kompleksnih območij vzdolž italijansko-slovenske meje, navajajo organizatorji predavanja. »Varovanje in nadgradnja biotske raznovrstnosti Krasa predstavljata izziv, ki zadeva vse in smo mu lahko kos le z vključevanjem javnih ustanov, zasebnih subjektov, kmetov in lokalnih skupnosti, ob podpori raziskovalcev in strokovnjakov,« je pred jutrišnjim predavanjem poudaril Aleš Pernarčič.