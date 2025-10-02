Prebudili smo se v za ta čas zelo mrzlo jutro

Ob vdoru severovzhodnega celinskega zraka smo se po pričakovanjih danes prebudili v za ta čas zelo mrzlo jutro. Jutrišnja in sobotna noč pa bosta ponekod še hladnejši.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK je danes na Kraški planoti namerila najnižjo nočno temperaturo pri Briščikih, ki so manj izpostavljeni burji, kjer se je živo srebro spustilo na 3,7 stopinje Celzija. V Zgoniku so namerili najnižjo nočno temperaturo 7 stopinj Celzija, v Bazovici 7,6 stopinje Celzija. V Červinanu je bila najnižja nočna temperatura 3,6 stopinje Celzija, v Koprivnem 5,4, v Gradišču 6,6 in na goriškem letališču 10,1 stopinje Celzija. Razlike v temperaturi so bile precejšnje glede na večjo ali manjšo prevetrenost. Kjer je burja vsaj prehodno popustila, se je živo srebro spustilo nekoliko globlje.

Noč v FJK je bila najhladnejša v Plodnu, kjer so namerili -2,3 stopinje Celzija, sledita Višarje z -1,8 in Zoncolan z -1,5 stopinje Celzija.

Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta opolnoči namerila 3,4 stopinje Celzija, kar pomeni, da je zračna masa nad nami trenutno za nekaj več kot 4 stopinje Celzija hladnejša od dolgoletne normalnosti.

Ohladitev se bo od danes do sobote še stopnjevala. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je pričakovati, da se bo temperatura spustila do okrog 1 stopinje Celzija.

Jutrišnja in sobotna noč bosta ponekod, kjer bo manj vetra oz. bo burja vsaj prehodno ponehala, lahko še za kakšno stopinjo Celzija hladnejši. Pričakovati je, da se bo najnižja nočna temperatura spustila do okrog 3 stopinj Celzija marsikje na Kraški planoti in do okrog 5 stopinj Celzija ali rahlo nižje tudi marsikje na Goriškem. Ob morju pa bodo najnižje nočne temperature okrog ali rahlo pod 10 stopinj Celzija.

Od danes do vključno sobote bo prevladovalo sončno vreme. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja. K nam bo od severovzhoda pritekal suh zrak.

V noči na nedeljo se bo onstran Alp proti vzhodu pomikala vremenska fronta, ki bo deloma vplivala tudi na vreme pri nas. V drugem delu noči in v nedeljo zjutraj se bodo ponekod pojavljale padavine.