Pred 40 leti na Travniku enoten in množičen shod Slovencev v Italiji

Prišli so Slovenci in Slovenke vseh starosti tisto nedeljo, 20. maja 1984, na Travnik sredi Gorice, na glavni mestni trg. Prišli so člani kulturnih in športnih društev, godb na pihala, mladinskih organizacij, političnih strank. Množično so se odzvali vabilu, naj demonstrirajo za »globalno zaščito« vseh Slovencev od Milj do Trbiža. Pod geslom »Slovenci enotno za naše pravice«, ki je kraljeval na uradnih plakatih in nalepkah, na katerih so bili upodobljeni tudi prsti, sklenjeni v črko V - victory, zmaga. In zmaga je na koncu bila. Prvi enotni shod za pravice Slovencev v Italiji je bil množičen, odmeven.

Primorski dnevnik je naslednjega dne, v posebni izdaji, za katero so novinarji, fotografi, tiskarji in ostali zaposleni delali brezplačno, nosil velik naslov »Mi smo tu!«. Bilo nas je 15.000, so zapisali. In čeprav je bilo udeležencev v resnici manj (baje okrog 10.000), je Travnik ‘84 ostal zapisan kot najbolj množičen shod v zgodovini Slovencev v Italiji. Na zaščitni zakon pa je bilo treba čakati vse do leta 2001.

Pred desetimi leti smo bralke in bralce povabili, naj z nami delijo fotografije tistega sončnega dopoldneva na Travniku. Fotografiranje je bilo takrat neprimerno manj razširjeno kot danes, ko ima skoraj vsakdo v žepu telefon s fotoaparatom, kljub temu pa je marsikdo iz albumov izvlekel posnetke družinskih članov, prijateljev, soigralcev ... in nam jih poslal. Nekatere hvaležno objavljamo. Pa tudi videoposnetek na YouTube kanalu, na katerem si lahko ogledate posnetke, ki jih je na Travniku v svojo kamero ujel Zdenko Vogrič.