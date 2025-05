Pred 40 leti umrla borka za enakopravnost Angela Vode

Pred 40 leti je na današnji dan umrla učiteljica in publicistka Angela Vode. Z izrazitim socialnim čutom in bojem za narodnostne pravice ter enakopraven položaj žensk je delovala v času med obema vojnama ter bila vseskozi kritična do obstoječe družbe in razmer v njej. Zaradi trdnih prepričanj in stališč je bila njena življenjska pot izjemno težka.

Na zatožni klopi

Angela Vode se je rodila leta 1892 v Ljubljani. V okolici prestolnice je poučevala na enorazrednih osnovnih šolah, dokler ni bila zaradi protiavstrijske propagande odpuščena. Zavzemanje za socialne pravice je Angelo Vode zbližalo s predvojnim komunističnim gibanjem, ob koncu 30. let preteklega stoletja pa se je zaradi odkritega nasprotovanja sovjetski agresiji na Finsko in sporazumu med Hitlerjem in Stalinom s tedanjim vodstvom Komunistične partije Slovenije (KPS) razšla.

Med drugo svetovno vojno je leta 1944 nekaj mesecev preživela v taborišču Ravensbrück, med letoma 1947 in 1953 pa je bila v zaporu kot žrtev Nagodetovega procesa, na katerem so poleg mnogih drugih obsodili tudi njo in Borisa Furlana, ki sta bila znana po svojih antifašističnih stališčih.

O spolni vzgoji, delu in še marsičem

Kot aktivistka za pravice žensk je delovala v več društvih. Angela Vode je med letoma 1927 in 1941 doma in v tujini predavala o položaju žensk v raznih državah, ženskem gibanju po svetu, nesmiselnosti celibata, spolni vzgoji ženske mladine, vrednotenju dela in zdravstveni pedagogiki, še piše na portalu. Po njenih zapisih o političnem dogajanju in družbenih odnosih je izšla knjiga Skriti spomin, ki jo je uredila Alenka Puhar, ki je bila podlaga za celovečerni igrani TV film Skriti spomin Angele Vode v režiji Maje Weiss.