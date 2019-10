Pred 50 leti je Saragat obiskal Josipa Broza Tita

Ko je v jugoslovanski zračni prostor 2. oktobra 1969 priletelo italijansko letalo DC-9, so ga začeli spremljati štirje vojaški reaktivci. To je bil prvi pozdrav italijanskemu predsedniku republike Giuseppeju Saragat, ki je bil na poti v Beograd. Bil je prvi italijanski državni poglavar, ki se je odpravil na državniški obisk v Jugoslavijo. Obisk, od katerega v teh dneh mineva natanko pol stoletja, je trajal štiri dni in se je sklenil v Sloveniji.

»Predsednik Saragat je stopil iz letala v spremstvu zunanjega ministra Alda Mora in drugih osebnosti ter najprej prejel šop rož, ki sta mu jih izročila beograjska pionirja, potem pa je predsednik Tito stopil k njemu in mu prijateljsko stisnil roko,« je dogajanje na beograjskem letališču Surčin opisal novinar Gorazd Vesel, posebni dopisnik in kasneje, od leta 1971 tudi odgovorni urednik Primorskega dnevnika.

O prelomnosti dogodka veliko pove tudi impozantna novinarska pozornost, ki so jo tedaj mediji namenili obisku. Saragata je na potovanju spremljalo več kot 140 novinarjev domala vseh italijanskih medijev, v številnih primerih je šlo za direktorje.