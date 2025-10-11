Pred 50 leti Slovenci osvojili peto najvišjo goro na svetu Makalu

Aleksander Mladenović - Sta

Viki Grošelj se pri 73 letih v Himalajo več ne podaja, da bi osvajal prvenstvene smeri. Je pa še vedno ljubitelj gora. Slovenec z največ preplezanimi osemtisočaki, ki je med drugim večkrat gost tudi v naših krajih, je o svojih podvigih napisal več kot 20 knjig. Pred pol stoletja je bil član odprave na Makalu. »Ni mogoče primerjati današnjih časov s tistimi,« je dejal.

Oktobra mineva 50 let, odkar so Slovenci prvič stopili na več kot osem tisoč metrov visoki himalajski vrh. To je bila peta najvišja gora na svetu - 8481 m visoki Makalu. »Do takrat smo bili Jugoslovani relativno neznani v Himalaji, od leta 1975 naprej pa so nas lahko dobro spoznali. V mogočni južni steni smo preplezali novo, prvenstveno smer. Eno prvih v velikih stenah osemtisočakov v tistem času. Še danes sodi tako imenovana Jugoslovanska smer med največje dosežke v zgodovini alpinizma,« je povedal Grošelj v pogovoru za Sta. »Čeprav smo bili v odpravi samo Slovenci, smo prvenstveno smer poimenovali jugoslovanska, ker smo bili del tiste države. In še vedno nosi to ime.«

Uspeh na Makaluju je sprožil plaz vrhunskih slovenskih dosežkov v Himalaji. »Slovenci imamo daleč največ zlatih cepinov, to so najvišja priznanja za alpinizem v svetovnem merilu, od vseh narodov. Če bi obstajal alpinistični ali pa himalajski zemljevid sveta, bi bili Slovenci na njem narisani kot res prava velesila, ne pa kot geografsko tako majhni, da sami sebe včasih komaj najdemo,« je dejal.

Grošelj je bil najmlajši član šeste jugoslovanske himalajske odprave. »Takrat sem bil popolni himalajski zelenec, najvišji vrh, ki sem ga do takrat dosegel, je bil Mont Blanc. Nisem imel pojma, kaj vse se bo tam odvijalo, samo želel sem si, da ne bi razočaral vodje odprave, legendarnega Aleša Kunaverja, ker mi je zaupal in me je vzel v moštvo.«

»Takrat sem si prisegel, da bom naredil vse, kar je v mojih močeh, da bo zadovoljen z mano in končalo se je tako, da sem celo prišel na vrh. Pridobil sem res veliko pomembnih izkušenj in na nek način je bila ta odprava zame osebno prelomna,« je poudaril.