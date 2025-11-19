Pred 80 leti sodili vodilnim nacistom

Jutri bo minilo 80 let od začetka nürnberških procesov, na katerih so posamezniki pred sodiščem prvič v zgodovini odgovarjali za vojne zločine. Na njih so države, ki so zmagale v drugi svetovni vojni, sodile glavnim nacistom zaradi vojnih zločinov. Glavno sojenje je trajalo od 20. novembra 1945 do 1. oktobra 1946. Sodili so 21 obtožencem. Vsi so se izrekli za nedolžne.

Dvanajst obsodb na smrt

Sodišče je dvanajst obtožencev obsodilo na smrt z obešanjem, trije so bili obsojeni na dosmrtni zapor, štirje pa na dolgoletno zaporno kazen. Tri obtožene so oprostili. Sodišče je smrtno kazen med drugim izreklo nekdanjemu nemškemu zunanjemu ministru Joachimu von Ribbentropu in poveljniku nemškega vojnega letalstva Hermannu Göringu, ki se je pred predvideno izvršitvijo kazni v zaporu samomoril.

Ob tem so Nacionalsocialistično nemško delavsko stranko razglasili za zločinsko organizacijo in jo prepovedali.

Odgovorni tudi tisti, ki so »izvrševali ukaze«

Čeprav je obramba zagovarjala stališče, da za vojne zločine ne morejo biti odgovorni posamezniki, temveč država, je sodišče zavzelo stališče, da tovrstne zločine organizirajo in izvršujejo posamezniki in ne abstraktne entitete. Niso tako priznali imunitete obtoženim, ki bi se sklicevali na to, da so ravnali kot vodje države ali kot uradniki v vladnih službah. Statut je še določil, da kazensko odgovornost nosijo tudi tisti, ki so izvrševali ukaze nadrejenih.