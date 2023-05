Pred kariero pride zdravje

Visoka stopnja inflacije, ki jo doživljamo v zadnjih mesecih, mlade dobesedno plaši. To razkriva študija mednarodnega podjetja Deloitte, ki je lani opravilo pogovore z 22 tisoč mladimi iz 44 držav, med katerimi je bilo tudi 800 Italijanov. Druga največja skrb mladih je nevzdržna podražitev življenjskih stroškov, na tretjem mestu pa so posledice podnebne krize. Našteto močno vpliva na njihovo vizijo prihodnosti, v kateri je vse manj možnosti, da bi si mladi zagotovili lasten dom in ustvarili družino.

Pri družbi Deloitte ugotavljajo, da se trendi, ki so jih zaznali v prejšnjih letih, zdaj še utrjujejo. »Mlajše generacije pri iskanju zaposlitve dajejo velik pomen na fleksibilnost, duševno zdravje, okoljska in družbena vprašanja,« pravi Fabio Pompei, izvršni direktor italijanske podružnice podjetja. Ob tem poudarja, da imajo milenijci in pripadniki generacije Z izdelano hierarhijo vrednot. Za skoraj polovico mlajših od 25 let in za 62% starih do 40 let je sicer kariera izjemno pomembna, vseeno pa sedem od desetih intervjuvancev meni, da so družina in prijatelji pomembnejši od službe. Posledično iščejo ravnovesje med poklicnim in službenim življenjem, kar še najbolj uspeva tistim, ki delo opravljajo na daljavo.

V skladu s svetovnim povprečjem polovica italijanskih mladih živi iz meseca v mesec. To pomeni, da kljub prejemanju redne plače težko dajejo kak evro na stran. Skrbi jih tudi, da ne bodo mogli preživeti. V primerjavi z ostalimi državami je zlasti v Italiji zelo razširjena skrb, da bo gospodarska kriza ključno vplivala na njihovo sposobnost, da si ustvarijo družino in uredijo lastniški dom. 71 % milenijcev in 63 % pripadnikov generacije Z namreč meni, da če se gospodarsko stanje v naslednjem letu ne bo izboljšalo, si ne bodo mogli ustvariti družine (svetovno povprečje je trenutno manj kot 50 %).

Da bi se uspešno spopadli z draginjo in gospodarsko nestabilnostjo, ima že danes 37 % posameznikov iz generacije Z in 23 % milenijcev vsaj eno dodatno službo, s katero poskušajo dopolniti svoj glavni vir dohodkov.