VREME
DANES
Nedelja, 28 junij 2026
Iskanje
Reševanje v gorah

Pred Marijinim kipom jo je obšla slabost

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so posredovali na gori Amariana v Karniji

Spletno uredništvo |
Karnija |
27. jun. 2026 | 17:55
    Pred Marijinim kipom jo je obšla slabost
    Prizor reševanja (CNSAS FVG)
Dark Theme

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so danes ob 12.30 posredovali na gori Amariana v Karniji, kjer je 60-letnico pred Marijinim kipom obšla slabost. Na interventno telefonsko številko za klice v sili so poklicali drugi pohodniki, ki so bili z njo na mestu za ponovno namestitev Marijinega kipa po restavriranju.

Ženski je zdravstveno osebje, ki jo je doseglo s helikopterja, na mestu nudilo prvo pomoč, nato so jo prepeljali v tolmeško bolnišnico. Intervencija se je zaključila malo pred 14. uro.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: