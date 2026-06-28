Pred Marijinim kipom jo je obšla slabost

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so danes ob 12.30 posredovali na gori Amariana v Karniji, kjer je 60-letnico pred Marijinim kipom obšla slabost. Na interventno telefonsko številko za klice v sili so poklicali drugi pohodniki, ki so bili z njo na mestu za ponovno namestitev Marijinega kipa po restavriranju.

Ženski je zdravstveno osebje, ki jo je doseglo s helikopterja, na mestu nudilo prvo pomoč, nato so jo prepeljali v tolmeško bolnišnico. Intervencija se je zaključila malo pred 14. uro.