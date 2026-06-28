V Ravasclettu reševali devetletnega slovenskega dečka

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so danes ob 14.15 posredovali v Ravasclettu, kjer je na novi kolesarski stezi Bike Arena Ravascletto/Zoncolan, ki so jo ravno danes odprli, padel in se poškodoval devetletni slovenski kolesar. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so, kot kaže, ugotovili, da se ni huje poškodoval. Utrpel naj bi zlom prsta, vendar je v primeru mladoletnikov protokol reševanja strožji. Intervencija se je zaključila okrog 15. ure.