Pred ponovnim odprtjem cepilnih centrov?

Če se bo število prijav za četrti poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 povečalo in bo doseglo večji obseg, bodo v FJK verjetno ponovno odprli cepilne centre, je napovedal podpredsednik deželne vlade in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi v zvezi s skorajšnjim zagonom cepilne kampanje za starejše od 60 let. Dotlej pa, dokler ne bodo znane podrobnosti o udeležbi in o dobavi odmerkov, le ugibajo o nadaljnjih potezah in rešitvah. Cepljenje prebivalstva trenutno poteka pod okriljem splošnega zdravstva, če bo potrebno, pa bo spet zaupano tudi cepilnim centrom, je povedal.