Pred preobratom ničta izoterma spet nad 4000 metrov

V višjih zračnih slojih je dogajanje pred izrazitim vremenskim preobratom, ki se bo udejanjil v prihodnjih dneh, zelo pestro. Ničta izoterma se je spet dvignila nad višino 4000 metrov, občutno pa se je ohladil zračni sloj na višini 1500 metrov. Radiosonda iz Rivolta je danes opoldne namerila ničto izotermo na višini 4129 metrov, kar je približno 1200 metrov višje od dolgoletnega povprečja, na višini 1500 metrov pa je zabeležila 11,2 stopinje Celzija, torej kar 7,8 stopinje Celzija manj kot v ponedeljek. Še vedno pa tudi na tej višini ostaja temperatura za okrog 3 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem. V višinah se torej še vedno zadržuje za ta čas zelo topel zrak, občutno pa se spreminja njegova porazdelitev. Ozračje je v teh dneh zaradi višinske otoplitve zelo umirjeno in se v spodnjih slojih kopiči bolj vlažen zrak. Prevladuje zato bolj zamegljena vremenska slika, ponekod občasno tudi nastaja megla.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, medtem ko bo v soboto že nekaj več oblakov in bodo ponekod možne prve padavine. V nedeljo bo oblačno in deževno, čez dan bo zapihala burja in se bo temperatura spuščala.