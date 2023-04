Predali namenu prenovljen odsek portoroške promenade

V Portorožu so danes odprli odsek obalne poti med glavnim pomolom in centralno plažo. Po besedah piranskega župana Andreja Korenike so s tem naznanili začetek obnove ugleda turističnega kraja, ki je skozi leta izgubil lesk. Kot so sporočili z občine, so v prenovo vložili nekaj več kot 700.000 evrov.

Prenova se je začela v decembru. Od takrat so obnovili 1350 kvadratnih metrov površine ob obali. Postavili so 10.250 tlakovcev iz kamna kanfanar in rob obale zavarovali s 135 večjimi kamnitimi bloki, so pojasnili v županovem kabinetu.

Postavili so nove klopi, takšne kot jih v prejšnjem stoletju zasnoval arhitekt Edo Mihevc, drogove s svetilkami, pitnik in pršilnik za hlajenje z vodno meglico. Obnovili so stopnice za vstop v morje in na nabrežje postavili 33 novih priveznih obročev za plovila. Posadili so več kot 600 tipičnih sredozemskih dreves in grmovnic ter uredili namakalni sistem za zelenice. Gradbena dela je izvedlo podjetje Grafist.

Kot je sporočil župan Korenika, so se spopadli z enim najvidnejših problemov Portoroža, kjer je preveč betona in premalo zelenja. »Ne moremo si zatiskati oči pred dejstvom, da se naš turistični biser ne lesketa več tako privlačno, kot bi si s svojo več kot stoletno tradicijo zaslužil,» je opozoril.

Obljubil je, da bo občina še vlagala v obalni pas. Letos bodo po njegovih napovedih zamenjali betonsko podlago tudi na območju med srednjim pomolom pri Metropolu in centralno portoroško plažo. Pripraviti nameravajo načrt ureditve plaže med Lucijo in Portorožem. Do konca svojega mandata želi Korenika prenoviti tudi ploščad na Trgu prekomorskih brigad.