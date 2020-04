Predčasnega rahljanja ne bo: »Druga faza« od 4. maja

Vlada Giuseppeja Conteja je pozno ponoči dosegla dogovor z guvernerji. Predčasnega rahljanja ukrepov, za katerega so pritiskale nekatere dežele, ne bo. Italija bo v t.i. »drugo fazo« boja proti koronavirusu stopila 4. maja, potem ko zdajšnja vladna uredba velja do 3. maja. Takrat naj bi se začel postopen zagon tudi nenujnih gospodarskih dejavnosti, ob upoštevanju strogih varnostnih predpisov, še vedno pa bo, v kolikor mogoče, veliko ljudi delalo na daljavo. Enake oziroma zelo podobne ukrepe naj bi sprejeli po celi državi, s tem da vlada razmišlja – na zahtevo deželnih guvernerjev –, da bi še naprej izolirala dežele oziroma bi močno omejila premikanja iz ene dežele v drugo. S 4. majem naj bi prišlo tudi do rahljanja ukrepov, ki omejujejo svoboščine posameznikov. Težko je verjeti, da bo dovoljeno druženje – zagotovo ne množično –, lahko pa bi omogočili nekaj več svoboščin predvsem, kar se tiče gibanja in športnih dejavnosti.

Conte je o načrtih vlade sinoči »spregovoril« preko objave na Facebooku: