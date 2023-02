Predlog »proti Titu« z antifašističnim stranskim učinkom

Avtogol! Tako bi lahko z eno besedo označili državni zakonski predlog, s katerim je ligaški deželni svetnik Veneta Alberto Villanova zahteval preklic italijanskega odlikovanja jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu ter prepoved imenovanja cest in ulic po njem. Deželna svetnica Demokratske stranke (DS) Vanessa Camani je k predlogu vložila amandma, v katerem je zahtevala, naj prepoved podelitve odlikovanj, gradnje spomenikov ter poimenovanja ulic in trgov obvelja tudi za predstavnike fašistične stranke in za tiste, ki so se spečali s fašizmom. Amandma je bil – presenetljivo – odobren in je tako postal sestavni del zakonskega predloga. Podprlo ga je 41 deželnih svetnikov Veneta. Proti je glasoval le svetnik Bratov Italije Joe Formaggio, dva predstavnika stranke Giorgie Meloni sta se vzdržala, preostala dva pa sta bila odsotna. Prav tako sta bila odsotna dva svetnika Lige, medtem ko so ostali glasovali za amandma predstavnice DS. Predsednik Veneta Luca Zaia je bil odsoten, ob njem še dva svetnika njegove liste, ostali pa so popravek opozicije osvojili.

