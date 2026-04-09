Predsednik Mattarella v Guminu ob 50-letnici potresa

Predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella se bo 6. maja letos, ob 50. obletnici uničujočega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo in Benečijo, udeležil izredne seje deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, ki bo ob 17. uri v Guminu, ki je bil med najbolj prizadetimi kraji. Prisotnost državnega poglavarja na svečanosti ob obletnici potresa je danes napovedal predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, ki ob potrditvi obiska izraža veliko zadovoljstvo in hvaležnost ter poudarja, da gre za »znamenje velike pozornosti do Furlanije - Julijske krajine in njene zgodovine«, so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade.

»Potres iz leta 1976 je globoko zaznamoval našo zemljo in naše skupnosti, vendar je furlansko ljudstvo iz tiste velike tragedije znalo ustvariti model preporoda in razvoja, ki danes uživa priznanje in občudovanje na mednarodni ravni,« je prepričan Fedriga, za katerega bo svečanost, ki bo potekala 6. maja, predstavljala svečan trenutek spomina in razmisleka, ampak tudi priložnost za potrditev vrednot povezanosti, odgovornosti in sposobnosti odzivanja, ki so zaznamovale popotresno obnovo.