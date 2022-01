»Predsednik naj bo jamstvo za vse«

Desna sredina nima nobene pravice do prednosti pri določanju kandidata za predsednika republike. Tako meni sekretar Demokratske stranke Enrico Letta, ki se je na sobotnem zasedanju vodstva stranke v Rimu zavzel, da bi bil predsedniški kandidat oseba, ki bi morala predstavljati kontinuiteto z iztekajočim se mandatom Sergia Mattarelle, zato DS, ki je dala Letti poln mandat za pogajanja, predlaga ostalim političnim silam dogovor v treh točkah: izvolitev predsednika ali predsednice republike, ki bi bil nad političnimi tabori in bi predstavljal jamstvo za vse, dalje močno izbiro, ki naj prispeva k temu, da bo prihodnjih 14 mesecev vladanja učinkovitih in v kontinuiteti z dosedanjimi, ampak okrepljenih, pa tudi dopolnitev reform za dobro politiko.

Letta je tudi poudaril verodostojnost, ki jo za Italijo predstavlja premier Mario Draghi: gre za »temeljno karto«, kot se je izrazil, zato je treba zaščititi njegov lik, da bi mu tako omogočili, da bi čim bolje delal za državo, je dejal sekretar DS.

Kandidaturo vodje stranke Naprej Italija in bivšega premierja Silvia Berlusconija je medtem podprl tudi vodja skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Manfred Weber, ki je v pogovoru za dnevnik Corriere della sera med drugim dejal, da bi moral zdaj Berlusconi imeti možnost pokazati, da je pripravljen združevati.

Da pa je Berlusconi najmanj primeren kandidat za predsednika republike, je opozoril odgovorni urednik dnevnika Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, stari nasprotnik Berlusconija in neusmiljeni poznavalec vseh temnih plati zgodbe bivšega premierja, o katerih v nadaljevanjih tudi piše na straneh svojega časopisa. V številnih prispevkih in nastopih je Travaglio spomnil na obsodbe zaradi davčne utaje, afere zaradi korupcije in prostitucije, izglasovanje zakonov, ki so mu bili pisani na kožo in obsodbe več sodelavcev zaradi korupcije in sodelovanja z mafijskimi združbami. Dnevnik Il Fatto Quotidiano je zato že pred časom tudi začel z zbiranjem podpisov proti Berlusconijevi kandidaturi in jih – sodeč po podatkih na njegovi spletni strani – trenutno zbral 240.000.