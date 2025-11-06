Predstavili kandidatko za novo deželno predsednico SKGZ

Na seji Deželnega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ki je potekala v Jamljah v sredo, 5. novembra, so predstavili kandidatko za novo deželno predsednico te primarne manjšinske organizacije. Kseniji Dobrila, ki se ji bo mandat zaključil na deželnem kongresu 29. septembra v Boljuncu, bo nasledila Nives Cossutta. Slednja je v svojih programskih izhodiščih poudarila, da mora SKGZ ostati »koristna organizacija za našo in širšo skupnost, ki zna povezovati, zastopati in navdihovati.« V ospredje je postavila vrednote, človeški kapital ter narodnostno in svetovljansko zavest kot temelj prihodnje rasti, je med drugim zapisal SKGZ v tiskovnem sporočilu. Med prednostnimi področji delovanja je – v kontinuiteti s predsednico Dobrila – izpostavila politično zastopstvo, manjšinske pravice, jezik, šolstvo, kulturo, gospodarstvo in delo z mladimi. Jasno je poudarila tudi potrebo po pomladitvi vodstvenih organov SKGZ.