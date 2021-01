Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Predvojni recept srbske gospodinje

Pred časom mi je stric podaril nekaj svojih kuharskih knjig (v srbohrvaščini in v nemščini, nekatere celo v cirilici in v gotici) ter na roko pisan zvezek daljne sorodnice, o kateri na žalost ne vem prav nič. V tem zvezku, ki je nastal najbrž tik pred drugo svetovno vojno, je mnogo receptov za jedi, ki se jih spomnim iz otroških let in katerih sled se je potem izgubila.

Na zadnje strani zvezka je avtorica prilepila izrezke predvojnih časopisov. Ženska je najbrž stanovala v Beogradu ali nekje drugje v Srbiji, saj so časopisi pisani v cirilici, za kateri časopis pa gre, nimam pojma. Samo dva od teh izrezkov imata datum: 14. marec 1397 in 7. september istega leta. V obeh izrezkih prispeva ga. Spasenija Marković svoje sugestije za dnevni menu, seveda s točnim obračunom, koliko so ti obroki stali. Na hrbtni strani starejšega izrezka je moč prebrati kratko novico, da so z varšavskega vseučilišča izključili 50 židovskih študentov, ker so protestirali proti nacionalistom, ki so zahtevali, da se židovskim študentom odredijo posebni sedeži.

Kakorkoli že: gospa Spasenija je za kosilo 7. septembra svetovala piščančji paprikaš z dušenim korenjem v pečici ter palačinke v obliki torte. Spasenija navaja tudi cene sestavin:

1 piščanec, 12 din

1 kg masti, 4 din

1 kg korenja, 2 din

1 kg čebule, 1 din

4 jajca, 2 din

3 litra mleka, 1 din

100 gr orehov, 2,5 din

100 gr sladkorja, 12 din

100 gr masla, 3 din

1 vanilin, 1 din

Skupaj 29,5 din