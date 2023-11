Prehodno bi lahko snežilo tudi na Kraški planoti

Anticiklon bo danes oslabel, od jutrišnjega dne pa bodo naši kraji pod vplivom višinske doline z vlažnim zrakom, ki se bo poglabljala nad zahodnim Sredozemljem. V soboto bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta.

Ob jutrišnjem poslabšanju vremena bodo toplejši vlažni jugozahodni tokovi sprva drseli nad hladnim prizemnim zrakom. Kjer se bodo ohranile dovolj nizke temperature, bo lahko sprva snežilo. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK sprva za jutri napoveduje sneg do nadmorske višine 400-600 metrov. Meja sneženja se bo nato čez dan naglo vzpenjala in se bo otoplilo.

V petek in soboto se bodo pojavljale pogoste močne do obilne padavine, so zapisali. V soboto čez dan bo zapihala burja, ki se bo krepila in se bo temperatura spuščala. Vreme se bo od severa počasi izboljšalo. Na današnji prognostični karti, ki so jo objavili na spletu, so za soboto postavili snežinko tudi na Kraški planoti. Proti koncu padavin namreč, ko bo z burjo pritekal hladnejši zrak, če padavine ne bodo še ponehale, bi lahko prehodno snežilo tudi na Kraški planoti. Rahlo sneženje bo vsekakor zelo blizu naših krajev.