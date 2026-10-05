Premier Janša obiskal papeža Leona XIV.

Premierja Janeza Janšo je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu po poročanju Radia Slovenija tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni.

Premier je ocenil, da ima odnos Slovenije z Vatikanom trdne temelje, stike pa formalizirane z dvostranskim sporazumom, ki je bil sklenjen leta 2001 in ratificiran leta 2004. Kot je v izjavi za medije po srečanju dejal Janša, sta s papežem med drugim govorila o tem, ali bi mogoče ta sporazum nadgradili z nekaterimi zadevami, za katere se je izkazalo, da bi bilo dobro, da so po teh letih tudi v sporazumu in urejene »na ta način, da pač je to nekaj trajnega, ne da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja«. Kot so sporočili s Svetega sedeža, sta Leon XIV. in Janša v pogovorih poudarila tudi prispevek katoliške cerkve k slovenski družbi.

V nadaljevanju pogovora sta obravnavala različne teme v svetu, med njimi politične razmere na Zahodnem Balkanu in prihodnje perspektive regije v procesu evropske integracije, sporočilo Vatikana še povzema italijanska tiskovna agencija Ansa. Premier Janša je bil na delovnem obisku pri papežu Leonu XIV. kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom. Janša se je danes sešel tudi s tajnikom za odnose z državami v državnem sekretariatu Svetega sedeža Paulom Richardom Gallagherjem. Premier in njegova soproga Urška Bačovnik Janša sta imela na programu obiska v Vatikanu tudi ogled Sikstinske kapele in Rafaelove sobe.

Predsednik vlade bo delovni obisk popoldne nadaljeval v Rimu s srečanjem z italijansko premierko Meloni. Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med odprtimi vprašanji je tudi nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo, ki ga Italija izvaja od oktobra 2023 in ga odtlej stalno podaljšuje, nazadnje ga je podaljšala do 18. decembra.