Dokumentarni film režiserjev Biljane Tutorov in Petra Glomazića Planina, pri katerem so sodelovali tudi slovenski ustvarjalci, je v zadnjem tednu zbral nominacije za več nagrad, kar ga uvršča med najvidnejše dokumentarne filme leta. Prejel je tudi nagrado festivala Camerimage na Poljskem za najboljšo fotografijo v celovečernem dokumentarcu.

Nagrado festivala Camerimage, ki poteka v poljskem Torunju in velja za enega najuglednejših festivalov, posvečenih umetnosti filmske fotografije, je prejela direktorica fotografije Eva Kraljević, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

V zadnjem tednu je bil film nominiran v dveh kategorijah za evropske filmske nagrade, in sicer za najboljši evropski film ter za najboljši dokumentarec. Prejel pa je še pet nominacij za nagrade IDA Documentary Awards v Los Angelesu in dve nominaciji za newyorške nagrade Cinema Eye Honors, ki jih bodo podelili decembra oziroma januarja prihodnje leto.

Kot so zapisali na SFC, nagrade IDA in Cinema Eye Honors sodijo med najpomembnejša ameriška priznanja na področju dokumentarnega filma ter veljajo za pomemben pokazatelj uspešnosti filmov v tekmi za oskarja. V zadnjih letih se je namreč približno polovica nominirancev v osrednji kategoriji nagrad Cinema Eye Honors pozneje uvrstila tudi med nominirance za oskarja. Za omenjeno nagrado se poteguje v kategorijah za najboljši celovečerni dokumentarni film in za najboljšo fotografijo.

Pri nagradah IDA pa je nominiran za najboljši celovečerni dokumentarni film, režijo, produkcijo, fotografijo in oblikovanje zvoka.

Film je nastal v sodelovanju Srbije, Francije, Črna gore in Slovenije. Je intimen portret pastirice Gare in njene trinajstletne hčere Nade, ki se vsako poletje vrneta na največji pašnik na Balkanu. Ko država sredi pašnikov načrtuje vojaški poligon, Gara stopi na čelo upora domačinov, Nada pa ob njej odrašča. Avtorja sta ju spremljala sedem let in boj za planino prepletla z zgodbo o materinski skrbi in tihem uporu žensk v patriarhalnem okolju.

Svojo pot je Planina začela januarja na festivalu Sundance, kjer je prejela veliko nagrado žirije v mednarodnem tekmovalnem programu dokumentarnih filmov, temu pa sledilo še nekaj nagrad. Iz Slovenije so pri filmu med drugim sodelovali producent Rok Biček ter oblikovalca zvoka Julij Zornik in Samo Jurca.