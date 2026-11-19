Skupina Luka Koper je imela v prvih devetih mesecih letos 308,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov nad načrti in devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil z 72,9 milijona evrov za 40 odstotkov nad načrti in za 17 odstotkov višji v medletni primerjavi.

Kot je v poročilu, ki ga je Luka Koper danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze, zapisala družba, so bili prihodki od prodaje višji zaradi večjega pretovora kontejnerjev in višjih prihodkov iz skladiščenja.

Skupni ladijski pretovor blaga je v devetih mesecih dosegel 16,9 milijona ton, kar je tri odstotke manj od načrtovanega in en odstotek manj kot v enakem obdobju lani.

V pristanišču so pretovorili 972.298 kontejnerjev, kar je štiri odstotke več od načrta in dva odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2025. Pretovor avtomobilov je medletno upadel za šest odstotkov na 646.209 vozil, kar je en odstotek manj od načrtovanega.

V celotnem letu na ravni skupine pričakujejo 410 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar bi bilo osem odstotkov več kot lani, čisti dobiček pa naj bi znašal s 84,8 milijona evrov oz. štiri odstotke več.