V porazdelitvi finančnih sredstev iz t. i. zaščitnega zakona (št. 38 iz leta 2001), bo letos prišlo do manjše spremembe. Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino, ki je zasedala danes, se je seznanila s predlogom pristojnega člana deželne vlade Pierpaola Robertija o porazdelitvi 10 milijonov evrov od skupno 10,5 milijona evrov, kolikor jih bo – po doslej razpoložljivih informacijah – italijanska država s proračunskim zakonom za leto 2027 namenila za delovanje slovenskih ustanov in organizacij v Italiji ter slovenščino v javni upravi. Sredstva se iz Rima stečejo v proračun Dežele FJK, ki zatem v okviru vsakoletnega proračuna poskrbi za porazdelitev prispelih sredstev, za kar se posvetuje z omenjeno komisijo.

Kot je Roberti, ki je v deželni vladi Massimiliana Fedrige pristojen tudi za jezikovne manjšine, pojasnil po zasedanju komisije, se je ta zaenkrat seznanila s predlogom za porazdelitev desetih milijonov evrov, o tem, komu in za kaj nameniti dodatnih 500.000 evrov, ki naj bi (kot že lani) prišli iz Rima, pa se bodo dogovorili v prihodnjem letu, ko bodo sredstva dejansko nakazana, torej pred poletnim rebalansom deželnega proračuna.

Za delovanje ustanov in organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji naj bi zaenkrat iz naslova zaščitnega zakona namenili 67 odstotkov omenjenih sredstev (lani 66 %), za rabo slovenskega jezika v javni upravi 22 odstotkov (kot lani), za ukrepe za družbeni, gospodarski in okoljski razvoj območij v videmski pokrajini 4,5 % (kot lani), v rezervni sklad pa 6,5 % (lani 7,5 %). Enoodstotno zvišanje deleža za delovanje slovenskih ustanov in organizacij v Italiji pomeni, da bo za te na razpolago dodatnih 100.000 evrov.

Tako predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj kot predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Nives Cossutta sta po zasedanju posvetovalne komisije pozitivno ocenila, da je bilo soočenje konstruktivno in »konkretno«.