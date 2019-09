Preobrat, FJK zanima Krško

Vlada Furlanije - Julijske krajine razmišlja o partnerstvu s Slovenijo in Hrvaško pri razvoju Nuklearne elektrarne Krško. Stališče, kakršnega ni bilo pričakovati, je danes v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine prebral član vlade Graziano Pizzimenti, ki je namesto Fabia Scoccimarra (ta ima v vladi resor za okolje) odgovoril na svetniško vprašanje Massima Moretuzza, vodje skupine Pakt za avtonomijo.

»Dežela Furlanija - Julijska krajina v odnosu do nuklearne elektrarne v Krškem proučuje več možnosti, brez predsodkov ali ekstremnih stališč,« je naznanil Pizzimenti in pri tem prebral odgovor, ki ga je izdelala deželna direkcija za okolje in energijo. »Elektrarna, ki je od naše dežele oddaljena samo 130 kilometrov, terja pozornost pri vprašanju varnosti, hkrati pa je očitno, da odprava premoga pri pridobivanju energije zahteva iskanje alternativnih virov energije,« je še zapisano v stališču dežele.

Dežela bi se partnerstvu lahko pridružila prek novonastajajoče deželne energetske družbe.